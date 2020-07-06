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В Украине планируют создать стандарты изготовления средств негласного получения информации

В Украине планируют создать стандарты изготовления средств негласного получения информации

Киев  •  УНН

 • 10519 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На базе Службы безопасности Украины создадут и введут единые стандарты разработки и изготовления средств негласного получения информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Для внедрения единых технических стандартов, гармонизированных с европейскими нормами по использованию правоохранительными органами средств негласного получения информации, в нашей стране создан технический комитет по стандартизации. Функции секретариата технического комитета возложены на Украинский научно-исследовательский институт спецтехники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что создание технического комитета предусмотрено приказом от 22.06.2020 №129 Национального органа стандартизации - государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества".

"Представители комитета должны, в частности, обеспечить единый подход при разработке и изготовлении специальных технических средств негласного получения информации, что также повысит эффективность их применения при проведении украинскими правоохранителями оперативно-розыскных и негласных следственных действий", - отметили в спецслужбе.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила незаконную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператора мобильной связи "Феникс" и "Лугаком" с "Л/ДНР".

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