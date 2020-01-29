В Україні планують побудувати три нові Академії патрульної поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство внутрішніх справ планує побудувати в Україні три нові Академії патрульної поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.