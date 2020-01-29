В Украине планируют построить три новых Академии патрульной полиции

“МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5 тысяч патрульных”, — говорится в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США Джорганом Эндрюсом совместном противодействии киберпреступности и развитие проекта “Академия патрульной полиции”.