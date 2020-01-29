В Украине планируют построить три новых Академии патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство внутренних дел планирует построить в Украине три новых Академии патрульной полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
“МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5 тысяч патрульных”, — говорится в сообщении.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с заместителем госсекретаря США Джорганом Эндрюсом совместном противодействии киберпреступности и развитие проекта “Академия патрульной полиции”.