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В Україні планують підвищити ціни на алкоголь

Київ • УНН

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Київ. 19 жовтня. УНН. Міністерство економіки України пропонує підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Повідомляє УНН з посиланням на проект урядової постанови Мінекономіки.

Деталі

Роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин – на 8,4%; на коньяк і бренді – на 4,8-8,3%.

Зокрема, на 8,2-34,2% ціна повинна зрости на виноробну продукцію – сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (в тому числі суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22%.

Роздрібні ціни на звичайні (не ігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої пропонується не змінювати.

Цитата

"Реалізація проекту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн грн; зменшення кількості смертей, що відбуваються через вживання алкоголю", - наголошується в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо

Королева Великобританії Єлизавета II повністю відмовилася від вживання алкоголю за рекомендацією лікарів.

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