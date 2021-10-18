В Украине планируют повысить цены на алкоголь
Киев • УНН
Киев. 19 октября. УНН. Министерство экономики Украины предлагает повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков. Сообщает УНН со ссылкой на проект правительственного постановления Минэкономики.
Детали
Розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагается повысить на 8,3%; на виски, ром и джин - на 8,4%; на коньяк и бренди - на 4,8-8,3%.
В частности, на 8,2-34,2% цена должна вырасти на винодельческую продукцию - сидр и перри; вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая прочность которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22%.
Розничные цены на обычные (не игристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки предлагается не менять.
Цитата
"Реализация проекта постановления обеспечит увеличение поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн грн, уменьшение количества смертей, происходящих из-за употребления алкоголя", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Напомним
Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендации врачей.