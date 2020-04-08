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В Україні під час карантину підприємці вже закрили 6% бізнесу

В Україні під час карантину підприємці вже закрили 6% бізнесу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За період карантину 6% українських підприємців закрили свій бізнес. Ще 29% призупинили свою діяльність. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Опендатабот.

“Спільнота українських підприємців разом з Ukrainian Marketing Group провели дослідження, де опитали український бізнес про їх стан на період карантину та подальші плани розвитку. За їхніми даними, 29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний бізнес і транспортний бізнес.

Нагадаємо, опитування показало, що кожен п’ятий малий бізнес в Україні може закритися через карантин.

Українські Національні Новини

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