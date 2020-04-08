В Украине во время карантина предприниматели уже закрыли 6% бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За период карантина 6% украинских предпринимателей закрыли свой бизнес. Еще 29% приостановили свою деятельность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
"Сообщество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group провели исследование, где опросили украинский бизнес об их состоянии на период карантина и дальнейших планах развития. По их данным, 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес", - говорится в сообщении.
Указано, что часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес и транспортный бизнес.
Напомним, опрос показал, что каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина.