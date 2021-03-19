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В Україні перевірять усі чинні укази Януковича на предмет загрози нацбезпеці України

В Україні перевірять усі чинні укази Януковича на предмет загрози нацбезпеці України

Київ • УНН

 • 19273 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні перевірять всі чинні укази та розпорядження колишнього президента Віктора Януковича на предмет загрози національної безпеки України. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.

Цитата

“У нас на сьогодні є діючі укази та розпорядження Януковича.., в минулому президента, який засуджений за статтею „державна зрада“... Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати усі нормативно-правові акт, які на наразі є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України”, — розповів Данілов.

Доповнення

Данілов повідомив, що Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини виніс рішення по низці справ про події Революції Гідності і заявив про численні порушення прав людини.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича.

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