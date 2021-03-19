В Украине проверят все действующие указы Януковича на предмет угрозы нацбезопасности Украины

Цитата

"У нас на сегодня есть действующие указы и распоряжения Януковича ..., в прошлом президента, который осужден по статье "государственная измена"... Было дано поручение всем органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые на данный момент действуют на предмет опасности нацбезопасности Украины", - рассказал Данилов.

Дополнение

Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных чиновников, в том числе в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова.

Напомним

Европейский суд по правам человека вынес решение по ряду дел о событиях Революции Достоинства и заявил о многочисленных нарушениях прав человека.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.