В Україні оприлюднили рейтинг пунктуальності авіакомпаній
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Згідно з рейтингом пунктуальності авіакомпаній за грудень, 85,2% рейсів українських та 78% іноземних авіакомпаній виконано вчасно. Такі дані наводить пресслужба Мінінфраструктури, передає УНН.
"85,2% - регулярність відправлення рейсів українськими авіакомпаніями з аеропортів України. 78,0% - регулярність відправлення рейсів іноземними авіакомпаніями з аеропортів України", - повідомили у відомстві.
Загалом, за даними міністерства, за грудень 3448 рейсів виконано українськими авіакомпаніями і 2666 рейсів - іноземними авіакомпаніями з аеропортів України.
Нагадаємо, торік українці частіше подорожували морем та повітрям.