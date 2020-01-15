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В Україні оприлюднили рейтинг пунктуальності авіакомпаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Згідно з рейтингом пунктуальності авіакомпаній за грудень, 85,2% рейсів українських та 78% іноземних авіакомпаній виконано вчасно. Такі дані наводить пресслужба Мінінфраструктури, передає УНН.

"85,2% - регулярність відправлення рейсів українськими авіакомпаніями з аеропортів України. 78,0% - регулярність відправлення рейсів іноземними авіакомпаніями з аеропортів України", - повідомили у відомстві.

Загалом, за даними міністерства, за грудень 3448 рейсів виконано українськими авіакомпаніями і 2666 рейсів - іноземними авіакомпаніями з аеропортів України.

Нагадаємо, торік українці частіше подорожували морем та повітрям.

Українські Національні Новини

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