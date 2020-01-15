В Украине обнародовали рейтинг пунктуальности авиакомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Согласно рейтингу пунктуальности авиакомпаний за декабрь, 85,2% рейсов украинских и 78% иностранных авиакомпаний выполнены вовремя. Такие данные приводит пресс-служба Мининфраструктуры, передает УНН.
"85,2% - регулярность отправления рейсов украинскими авиакомпаниями из аэропортов Украины. 78,0% - регулярность отправления рейсов иностранными авиакомпаниями из аэропортов Украины", - сообщили в ведомстве.
Всего, по данным министерства, за декабрь 3448 рейсов выполнено украинскими авиакомпаниями и 2666 рейсов - иностранными авиакомпаниями из аэропортов Украины.
Напомним, в прошлом году украинцы чаще путешествовали по морю и по воздуху.