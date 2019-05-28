В Україні оновили прогноз зростання цін на імпортний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Експерти збільшили у квітні прогнозовану середньорічну ціну імпортного газу для України у 2019 році до 287 дол. США за 1 тис. куб. м з 278 дол. США за 1 тис. куб. м, прогнозованих у грудні минулого року. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.
За прогнозом експертів, середньорічна ціна імпортного газу для України у 2020 році становитиме 280 дол. за 1 тис. куб. м. При цьому у грудні ціновий прогноз був дещо меншим - 268,2 дол. за 1 тис. куб. м.
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На 2021 рік у квітні порівняно з груднем прогнозована ціна імпортного газу зросла до 277 з 266,5 дол. за 1 тис. куб. м. У 2022 році ціна імпортного газу для України очікується на рівні 283,9 дол. за 1 тис. куб. м.
Нагадаємо, Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки.