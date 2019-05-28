В Украине обновили прогноз роста цен на импортный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Эксперты увеличили в апреле прогнозируемую среднегодовую цену импортного газа для Украины в 2019 году до 287 долл. США за 1 тыс. куб. м с 278 долл. США за 1 тыс. куб. м, прогнозируемых в декабре прошлого года. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы, передает УНН.
По прогнозу экспертов, среднегодовая цена импортного газа для Украины в 2020 году составит 280 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом в декабре ценовой прогноз был несколько меньше - 268,2 долл. за 1 тыс. куб. м.
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На 2021-м в апреле по сравнению с декабрем прогнозируемая цена импортного газа выросла до 277 с 266,5 долл. за 1 тыс. куб. м. В 2022 году цена импортного газа для Украины ожидается на уровне 283,9 долл. за 1 тыс. куб. м.
Напомним, Минэкономразвития обновило прогноз подорожание коммуналки.