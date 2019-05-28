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Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки

Мінекономрозвитку оновило прогноз подорожчання комуналки

Київ • УНН

 • 11611 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Протягом наступних кількох років тарифи на комунальні послуги будуть зростати, однак, дещо іншими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.

За припущеннями експертів, природний газ протягом наступних чотирьох років дорожчатиме так: 2019 рік — на 15%, 2020 рік — на 20%, 2021 рік — 14%, 2022 рік — 10%. У грудні експерти прогнозували, що газ дорожчатиме так: 2019 рік — на 15%, 2020 рік — на 18% та 2021 рік — 15%.

Відповідно до прогнозу, зробленого у грудні, гаряча вода та опалення у 2019 році мали подорожчати на 10%, у 2020 році — на 15%, а у 2021 році — на 15%. Наразі ж експерти прогнозують, що зростання буде таким: 20%, 15% та 11,5% відповідно. У 2022 році, за припущенням експертів, подорожчання гарячої води та опалення сягне 10%.

Щодо електроенергії, то у грудні минулого року очікувалося, що українці платитимуть на 20% більше у 2019 році, на 19,5% — у 2020 році та на 20% більше у 2021 році. Водночас тепер експерти прогнозують інші темпи зростання: 15%, 18,9% та 20% відповідно. У 2022 році, як очікується, електроенергія зросте в ціні на 7%.

Додамо, у прогнозі вказана зміна тарифів на комунальні послуги (грудень до грудня), на базі яких розраховується індекс споживчих цін.

Нагадаємо, МЕРТ у вересні минулого року також випускав прогноз щодо подорожчання комуналки.

Українські Національні Новини

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