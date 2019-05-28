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Актуальное
Минэкономразвития обновило прогноз подорожания коммуналки

Минэкономразвития обновило прогноз подорожания коммуналки

Киев  •  УНН

 • 11611 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В течение следующих нескольких лет тарифы на коммунальные услуги будут расти, однако, несколько иными темпами, чем прогнозировалось ранее. Об этом сказано в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы, передает УНН.

По предположениям экспертов, природный газ в течение следующих четырех лет будет дорожать так: 2019 год - на 15%, в 2020 году - на 20%, 2021-м - 14%, 2022-м - 10%. В декабре эксперты прогнозировали, что газ будет дорожать так: 2019 год - на 15%, в 2020 году - на 18% и 2021-м - 15%.

Согласно прогнозу, сделанному в декабре, горячая вода и отопление в 2019 году должны были подорожать на 10%, в 2020 году - на 15%, а в 2021 году - на 15%. На данный момент эксперты же прогнозируют, что рост будет таким: 20%, 15% и 11,5% соответственно. В 2022 году, по предположению экспертов, подорожание горячей воды и отопления достигнет 10%.

Что касается электроэнергии, то в декабре прошлого года ожидалось, что украинцы будут платить на 20% больше в 2019 году, на 19,5% - в 2020 году и на 20% больше в 2021 году. В то же время теперь эксперты прогнозируют другие темпы роста: 15%, 18,9% и 20% соответственно. В 2022 году, как ожидается, электроэнергия подорожает на 7%.

Добавим, в прогнозе указанное изменение тарифов на коммунальные услуги (декабрь к декабрю), на базе которых рассчитывается индекс потребительских цен.

Напомним, МЭРТ в сентябре прошлого года также выпускал прогноз относительно подорожания коммуналки.

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