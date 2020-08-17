В Україні оновили карантинні зони: де знову жорсткі обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Відсьогодні вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19. Про це раніше повідомили у пресслужбі МОЗ, передає УНН.
"Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення COVID-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня.
"З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.
до червоної зони буде віднесено:
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- Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
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- місто Самбір Львівської області;
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- місто Біляївка Одеської області;
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- міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
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- Кіцманський район Чернівецької області.
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до помаранчевої зони:
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- Луцький та Любешівський райони Волинської області;
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- місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
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- міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
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- міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
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- Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
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- місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
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- місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
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- місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.
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до жовтої зони:
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- місто Київ;
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- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
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- місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
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- місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
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- міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
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- міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
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- міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
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- місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
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- Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
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Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Як повідомляв УНН, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.