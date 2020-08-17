В Україні оновили карантинні зони: де знову жорсткі обмеження

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Відсьогодні вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19. Про це раніше повідомили у пресслужбі МОЗ, передає УНН.

"Вісім адміністративно-територіальних одиниць через значне поширення COVID-19 віднесено до категорії регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято Державною комісією з питань ТЕБ та НС на засіданні 13 серпня.

"З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - додав з цього приводу міністр Кабміну Олег Немчінов.

до червоної зони буде віднесено:

  • Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
  • місто Самбір Львівської області;
  • місто Біляївка Одеської області;
  • міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
  • Кіцманський район Чернівецької області.

до помаранчевої зони:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської області;
  • місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
  • Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
  • місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

до жовтої зони:

  • місто Київ;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
  • місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Як повідомляв УНН, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон. Відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

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