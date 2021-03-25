В Україні оновили Червону книгу: які рослини до неї увійдуть
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. До редакції Червоної книги України занесуть понад 800 видів рослин та грибів. Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.
Цитата
“Мінюст затвердив новий перелік видів рослин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України. Він включає 857 видів рослин та грибів. У третьому виданні Червоної книги України 2009 року їх було 826. Список містить 625 судинних рослин (у 2009 р. — 611)”, — повідомили в Міндовкілля.
Деталі
Серед згаданих рослин, за даними відомства, 61 водоростей (60), 47 мохоподібних (46), 56 лишайників (52) і 68 грибів (57).
З минулого видання вилучили 21 вид. Серед них — водяний горіх плаваючий та сальвінія плаваюча. Ці види набули великого поширення та стали загрозою для водних живих ресурсів, повідомляють в міністерстві.
Повідомляється, що до списку уперше занесено такі види рослин як хрін великоплідний (категорія “зникаючий”), полин вірменська (категорія “зникаючий”) тощо.
Новий затверджений перелік, це результат багаторічної роботи великого колективу науковців та громадськості, та насамперед, Інституту ботаніки М.Г. Холодного НАН України.
З повним переліком можна ознайомитись на сайті Міндовкілля.
Що було раніше
Минулоріч в Україні перенесли перевидання Червоної та Зеленої книг України через те, що кошти, спрямовані на відповідну бюджетну програму, були спрямовані на боротьбу з пандемією COVID-19 в Україні.