В Україні оголосили про відкриття сніголавинного сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила про відкриття сніголавинного сезону в деяких областях країни. Про це йдеться в повідомленні перс служби на сайті ДСНС, передає УНН.
"За даними Українського гідрометцентру, у звязку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні Укргідрометцентр повідомив, що у Закарпатській області зберігається помірна загроза лавин у зв’язку з відлигою.