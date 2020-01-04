В Украине объявили об открытии снеголавинного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила об открытии снеголавинного сезона в некоторых областях страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ГСЧС, передает УНН.
"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинные сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Укргидрометцентр сообщил, что в Закарпатской области сохраняется умеренная угроза лавин в связи с оттепелью.