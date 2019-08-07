В Україні офіційно затверджено вимоги до меду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні розробили та затвердили обов’язкові вимоги до меду. Про це повідомили у прес-службі Мінагрополітики, передає УНН.
Документ було зареєстровано 4 липня, а офіційно опубліковано 6 серпня 2019 року. Наказ набирає чинності через шість місяців – з 6 лютого 2020 року. Як вказали у міністерстві, він гармонізує законодавство України із законодавством Європейського Союзу у частині вимог до меду. Це дозволить забезпечити український ринок якісною продукцією та розширити експортні можливості України.
Документ встановлює вимоги щодо термінології, маркування, етикетування меду, що дасть змогу забезпечити безперешкодне функціонування ринку та запобігати підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману.
Додамо, що передбачено добровільне застосування затверджених Вимог до 01 січня 2023 року, що дозволить операторам ринку підготуватися до нових вимог.
Нагадаємо, 6 серпня, набув чинності Закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".