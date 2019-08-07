В Украине официально утверждены требования к меду
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине разработали и утвердили обязательные требования к меду. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики, передает УНН.
Документ был зарегистрирован 4 июля, а официально опубликован 6 августа 2019 года. Приказ вступает в силу через шесть месяцев - с 6 февраля 2020 года. Как указали в министерстве, он гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского Союза в части требований к меду. Это позволит обеспечить украинский рынок качественной продукцией и расширить экспортные возможности Украины.
Документ устанавливает требования к терминологии, маркировке, этикетированию меда, что позволит обеспечить беспрепятственное функционирование рынка и предотвращать предпринимательскую практику, что вводит потребителя в заблуждение.
Добавим, что предусмотрено добровольное применение утвержденных Требований к 1 января 2023 года, что позволит операторам рынка подготовиться к новым требованиям.
Напомним, 6 августа, вступил в силу Закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".