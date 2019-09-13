В Україні очікується поступове зниження температури
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Найближчими днями в Україні очікується поступове зниження температури повітря. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в більшості областей очікується поступове зниження температури: вночі 14 вересня 10-17°, 15-16 вересня 5-12°; вдень 17-23°, у південній частині, завтра і на сході країни 24-27°", - зазначили синоптики.
Погода у ці дні очікується переважно без опадів, лише завтра в Україні, крім півдня та південного сходу, вдень 16 вересня у північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні тепло і без опадів.