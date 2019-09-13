Сьогодні в Україні тепло і без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. В Україні у п'ятницю, 13 вересня, очікується погода без опадів, температура - до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"13 вересня в Україні без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 13-18°, вдень 23-28°, на півдні країни до 30°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на кінець тижня.