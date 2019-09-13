Сегодня в Украине тепло и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Украине в пятницу, 13 сентября, ожидается погода без осадков, температура - до 30 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"13 сентября в Украине без осадков", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 7-12°, на побережье морей 13-18°, днем 23-28°, на юге страны до 30°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на конец недели.