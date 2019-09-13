В Украине ожидается постепенное понижение температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в большинстве областей ожидается постепенное снижение температуры: ночью 14 сентября 10-17°, 15-16 сентября 5-12°, днем 17-23°, в южной части, завтра и на востоке страны 24-27°" , - отметили синоптики.
Погода в эти дни ожидается преимущественно без осадков, лишь завтра в Украине, кроме юга и юго-востока, днем 16 сентября в северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой дождь.
Напомним, 13 сентября в Украине тепло и без осадков.