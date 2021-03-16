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В Україні обрали кращий сервіс онлайн-кредитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. MyCredit в III і IV кварталі 2020 очолив рейтинг мікрофінансових організацій, складений Finance.ua. Експерти перевірили якість обслуговування в 60 компаніях і з'ясували, де оформлення онлайн-позик організовано найкраще, передає УНН.

За результатами оцінювання, MyCredit отримав 99,31 балів зі 100 можливих. Команда Finance.ua зазначила, що на сайті і в мобільному додатку сервісу представлені повні умови кредитування, клієнтам доступна програма лояльності і швидка реєстрація через BankID. Замість колл-центру в MyCredit створена Служба турботи, яка відповідає на питання позичальників 24/7 і допомагає впоратися з будь-якими проблемами.

СЕО MyCredit Владислав Белан прокоментував новину про першість сервісу так:

“Ми робимо все для того, щоб отримання кредиту в MyCredit було максимально простим і зручним. Наша команда постійно впроваджує нові технічні рішення, підтримує контакт з клієнтами і підвищує стандарти обслуговування. Процес оформлення позики в MyCredit відбувається повністю в онлайні і займає 15-20 хвилин.

При першому зверненні кредитуємо під 0,01%, за кожну вчасно погашену позику нараховуємо кешбек, а також пропонуємо знижки, участь в акціях і розіграшах цінних призів”.

Детальніше ознайомитися з рейтингом мікрокредитних компаній і дізнатися умови їх оцінювання можна тут.

Нагадаємо, MyCredit — сервіс онлайн-кредитування, заснований в 2016 році. За чотири роки роботи MyCredit вдалося увійти до трійки лідерів українського ринку “грошей до зарплати”, тричі отримати нагороду “Кращий сервіс онлайн-кредитування” за версією PaySpace Magazine і завоювати призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації “Проект року”, “Краща команда контролю якості”). На сьогоднішній день клієнтами MyCredit стали вже понад 400 тисяч українців.

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