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В Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців

В Україні обліковано понад 1,4 млн переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Україні обліковано 1 402 869 внутрішньо переміщених осіб, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на материковій частині України офіційно на обліку перебуває 40 733 переселенці з окупованого Криму і міста Севастополя. 

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