В Украине учтено более 1,4 млн переселенцев

"По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 402 869 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

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Напомним, на материковой части Украины официально на учете находится 40 733 переселенцев из оккупированного Крыма и города Севастополя.