В Україні необхідно впроваджувати стандарти НАТО до виробництва військової техніки - Данілов

За словами секретаря РНБО, “важливим є також впровадження технічних стандартів НАТО до виробництва озброєння та військової техніки в Україні, науково-технічний розвиток галузі, збереження існуючого кадрового потенціалу та підготовка нових фахівців”.

Так, на його думку, підприємства мають сконцентруватися на виробництві новітньої техніки зі збереженням та розвитком критичних технологій та створенням замкнених циклів виробництва там, де це доцільно.

“Наше завдання — докласти зусиль до того, щоб якомога більше підприємств ОПК стали на ноги і мали перспективу”, — заявив Данілов.

Нагадаємо, що Данілов пропонує запровадити посаду віцепрем’єра з питань ОПК.

Як раніше повідомляв УНН, в Укроборонпромі реорганізують 50 підприємств концерну.