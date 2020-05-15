В Украине необходимо внедрять стандарты НАТО к производству военной техники - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине важным является внедрение технических стандартов НАТО для производства вооружения и военной техники. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По словам секретаря СНБО, "важно также внедрение технических стандартов НАТО производства вооружения и военной техники в Украине, научно-техническое развитие отрасли, сохранение существующего кадрового потенциала и подготовка новых специалистов".
Так, по его мнению, предприятия должны сконцентрироваться на производстве новейшей техники с сохранением и развитием критических технологий и созданием замкнутых циклов производства там, где это целесообразно.
"Наша задача - приложить усилия к тому, чтобы как можно больше предприятий ОПК стали на ноги и имели перспективу", - заявил Данилов.
Напомним, что Данилов предлагает ввести должность вицепремьера по вопросам ОПК.
Как ранее сообщал УНН, в Укроборонпроме реорганизуют 50 предприятий концерна.