В Україні немає системи протидії сексуальному насильству, пов'язаного з конфліктом - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На сьогодні в Україні все ще відсутня цілісна система запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаного з конфліктом. Про це сказала заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Тетяна Сальнікова під час круглого столу на тему "Підведення підсумків виконання Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року", передає кореспондент УНН.
"Наразі все ще відсутня (в Україні - ред.) цілісна система запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаного з конфліктом, яка включає аналіз законодавства на предмет відповідності до норм міжнародного кримінального права у частині протидії та запобіганню сексуальному насильству, пов’язаного з конфліктом", - сказала Сальнікова.
З її слів, така система відповідає за визначення злочинів, видів відповідальності, доказів, визначення суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту, проведення навчань з застосуванням міжнародного протоколу.
Водночас вона додала, що роботу з адаптації міжнародного протоколу з документування та розслідування сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом вже розпочато.
Як повідомлялося в УНН, до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло звернення експертів ООН United Nations in Ukraine із прав людини щодо посилення захисту дітей від насильства, торгівлі людьми в умовах пандемії вірусу COVID-19.