Пандемія COVID-19: до Денісової надійшло звернення експертів ООН щодо захисту дітей від насильства

КИЇВ. 27 квітня. УНН. До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло звернення експертів ООН United Nations in Ukraine з прав людини щодо посилення захисту дітей від насильства, торгівлі людьми в умовах пандемії вірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана України.