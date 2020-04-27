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Пандемія COVID-19: до Денісової надійшло звернення експертів ООН щодо захисту дітей від насильства

Київ • УНН

 • 11869 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової надійшло звернення експертів ООН United Nations in Ukraine з прав людини щодо посилення захисту дітей від насильства, торгівлі людьми в умовах пандемії вірусу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Омбудсмана України.

"До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло звернення експертів ООН United Nations in Ukraine з прав людини щодо посилення захисту дітей від насильства, торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації в умовах пандемії вірусу COVID-19",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у зверненні наголошується на тому, що заходи ізоляції та, відповідно, обмеження можливості забезпечення захисту посилюють незахищеність дітей, які знаходяться в закладах соціального захисту та інших установах закритого типу, оскільки випадки насильства, у тому числі сексуального насильства та експлуатації дітей, які перебувають в умовах ізоляції у таких закладах, можуть залишитись непоміченими.

"Крім того, діти, які перебувають під час карантину вдома, також можуть мати більше ризиків зазнавати насильства та експлуатації . Особливо така проблема є актуальною для тих родин, що вже перебувають у складних життєвих обставинах, і які не можуть бути залишені без уваги соціальних служб",- зазначається в повідомленні.

Також ще однією гострою проблемою, на якій наголошують експерти, є те, що через запровадження обмежувальних заходів збільшується кількість Інтернет-користувачів, що у свою чергу може призвести до зростання кількості кібер-злочинів, що посягають на статеву та особисту недоторканість дітей.

Зазначається, що втрата доходів родин може становити небезпеку для найбільш вразливих категорій дітей, зробивши їх потенційними жертвами використання найгірших форм дитячої праці, проституції, використання у порнографічних матеріалах, примушування до зайняття жебрацтвом, інших видів експлуатації.

"З огляду на це Уповноваженим було скеровано листи до Міністерство соціальної політики України та Міністерство внутрішніх справ з метою врахування застережень та рекомендацій експертів ООН при формуванні та реалізації державної політики",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ запустило в месенджері Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству.

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