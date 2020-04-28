В Украине нет системы противодействия сексуальному насилию, связанного с конфликтом - Минсоцполитики

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня в Украине все еще отсутствует целостная система предупреждения и противодействия сексуальному насилию, связанного с конфликтом. Об этом сказала заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова во время круглого стола на тему "Подведение итогов выполнения Национального плана действий "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года", передает корреспондент УНН.