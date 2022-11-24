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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні не працює майже 60% базових станцій мобільних операторів - Держспецзв'язку

В Україні не працює майже 60% базових станцій мобільних операторів - Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 763727 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні станом на ранок 24 листопада через масовані атаки рф не працювало 56% базових станцій мобільних операторів. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Кондрашов, передає УНН.

Цитата

"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, які були до повномасштабного вторгнення. Найгірша ситуація, якщо виключити Херсонщину, де зв'язок тільки відновлюється, й тимчасово окуповані території, наразі в Миколаївській області, де працює трохи більше ніж 9% базових станцій", - сказав він.

Деталі

Речник повідомив, що в Кіровоградській області працює лише 13,7% базових станцій, в Полтавській – 15%, в Одеській  - 15,2%, в Харківській - 16,4%. Він додав, що найкраща ситуація на сьогодні в Сумській області, де працюють 89,6% станцій та Чернівецькій - 76%. У Закарпатській, Львівській та Черкаській областях - 73%, 72% і 69% відповідно.

Щодо ситуації з доступом до інтернету, то станом на 9 ранку 24 листопада в Україні вже працювало понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету, зауважив Кондрашов.

Нагадаємо

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.

24 листопада після 14 години у Офісі Президента України повідомили, що електроенергію подали до всіх областей України.

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