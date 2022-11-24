В Україні не працює майже 60% базових станцій мобільних операторів - Держспецзв'язку

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"Станом на 9 ранку сьогодні, 24 листопада, в Україні працює близько 44% базових станцій мобільних операторів від загальної кількості базових станцій, які були до повномасштабного вторгнення. Найгірша ситуація, якщо виключити Херсонщину, де зв'язок тільки відновлюється, й тимчасово окуповані території, наразі в Миколаївській області, де працює трохи більше ніж 9% базових станцій", - сказав він.

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Речник повідомив, що в Кіровоградській області працює лише 13,7% базових станцій, в Полтавській – 15%, в Одеській - 15,2%, в Харківській - 16,4%. Він додав, що найкраща ситуація на сьогодні в Сумській області, де працюють 89,6% станцій та Чернівецькій - 76%. У Закарпатській, Львівській та Черкаській областях - 73%, 72% і 69% відповідно.

Щодо ситуації з доступом до інтернету, то станом на 9 ранку 24 листопада в Україні вже працювало понад 50% мереж фіксованого широкосмугового доступу до інтернету, зауважив Кондрашов.

Нагадаємо

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об‘єкти електропередачі.

24 листопада після 14 години у Офісі Президента України повідомили, що електроенергію подали до всіх областей України.