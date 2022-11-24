В Украине не работает почти 60% базовых станций мобильных операторов - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине по состоянию на утро 24 ноября из-за массированных атак рф не работало 56% базовых станций мобильных операторов. Об этом во время брифинга сообщил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов, передает УНН.
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"По состоянию на 9 утра сегодня, 24 ноября, в Украине работает около 44% базовых станций мобильных операторов от общего количества базовых станций, которые были до полномасштабного вторжения. Худшая ситуация, если исключить Херсонщину, где связь только восстанавливается, и временно оккупированные территории, сейчас в Николаевской области, где работает чуть больше 9% базовых станций", - сказал он.
Детали
Спикер сообщил, что в Кировоградской области работает только 13,7% базовых станций, в Полтавской – 15%, в Одесской – 15,2%, в Харьковской – 16,4%. Он добавил, что лучшая ситуация на сегодня в Сумской области, где работают 89,6% станций и Черновицкой - 76%. В Закарпатской, Львовской и Черкасской областях – 73%, 72% и 69% соответственно.
Что касается ситуации с доступом к интернету, то по состоянию на 9 утра 24 ноября в Украине уже работало более 50% сетей фиксированного широкополосного доступа в интернет, отметил Кондрашов.
Напомним
23 ноября массированный ракетный обстрел армии РФ по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи.
24 ноября после 14 часов в Офисе Президента Украины сообщили, что электроэнергию подали во все области Украины.