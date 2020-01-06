В Україні назвали сферу, де у минулому році найбільше працювали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Найбільше відпрацьованого робочого часу за 11 місяців 2019 року в Україні мали штатні працівники сільського господарства у липні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичними даними, у липні працівники сільського господарства працювали 170 годин.
На другому місці - працівники загалом сільського, лісового та рибного господарств також у липні - 168 робочих годин.
Замикають трійку знову-таки працівники сільського господарства - у жовтні зі 164 робочими годинами.
Найменше відпрацьованого робочого часу за 11 місяців минулого року в Україні мали штатні працівники у сфері поштової і кур'єрської діяльності у червні - 109 годин. Також невисокий показник був у штатних працівників сфери мистецтва, спорту, розваг і відпочинку у липні, а також у сфері творчості, мистецтва та розваг у серпні - по 110 годин.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
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