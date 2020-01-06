В Украине назвали сферу, где в прошлом году больше всего работали

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КИЕВ. 6 января. УНН. Больше всего отработанного рабочего времени за 11 месяцев 2019 года в Украине было у штатных работников сельского хозяйства в июле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

По статистическим данным, в июле работники сельского хозяйства отработали 170 часов.

На втором месте - работники в целом сельского, лесного и рыбного хозяйств также в июле - 168 рабочих часов.

Замыкают тройку опять-таки работники сельского хозяйства - в октябре со 164 рабочими часами.

Меньше всего отработанного рабочего времени за 11 месяцев прошлого года в Украине было у штатных работников в сфере почтовой и курьерской деятельности в июне - 109 часов. Также невысокий показатель был у штатных работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха в июле, а также в сфере творчества, искусства и развлечений в августе - по 110 часов.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, 28 декабря Кабмин внес в Раду законопроект о труде.

Международные профсоюзы раскритиковали украинский проект Трудового кодекса.

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