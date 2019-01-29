В Україні назвали галузь, де найбільше працювали торік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Найбільше відпрацьованого робочого часу торік в Україні мали штатні працівники сільського господарства у жовтні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичними даними, у жовтні працівники сільського господарства працювали 165 годин.
На другому місці - працівники загалом сільського, лісового та рибного господарств також у жовтні - 163 робочі години.
Замикають трійку знову-таки працівники сільського господарства - у липні з 162 робочими годинами.
Також багато працювали торік у жовтні та листопаді у будівництві - 161 година.
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Найменше відпрацьованого робочого часу торік в Україні мали штатні працівники у сфері творчості, мистецтва та розваг у серпні - 112 годин. Також невисокий показник був у штатних працівників сфери поштової і кур'єрської діялності у квітні та травні - 118 та 119 годин відповідно.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
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