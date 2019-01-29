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В Украине назвали отрасль, где больше всего работали в прошлом году

В Украине назвали отрасль, где больше всего работали в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 14317 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Больше всего отработанного рабочего времени в прошлом году в Украине было у штатных работников сельского хозяйства в октябре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

По статистическим данным, в октябре работники сельского хозяйства работали 165 часов.

На втором месте - работники в целом сельского, лесного и рыбного хозяйств также в октябре - 163 рабочих часа.

Замыкают тройку опять-таки работники сельского хозяйства - в июле с 162 рабочими часами.

Также много работали в прошлом году в октябре и ноябре в строительстве - 161 час.

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Меньше всего отработанного рабочего времени в прошлом году в Украине было у штатных работников в сфере творчества, искусства и развлечений в августе - 112 часов. Также невысокий показатель был у штатных работников сферы почтовой и курьерской диялности в апреле и мае - 118 и 119 часов соответственно.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, по результатам государственного статистического наблюдения "Обследование предприятий по вопросам статистики труда", которым охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек.

Напомним, в Украине назвали наиболее хлопотный месяц на работе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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