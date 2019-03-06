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В Україні налічується понад 70 тисяч дітей без батьківської опіки

Київ • УНН

 • 11338 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Україні станом на січень 2019 року налічується 70 711 без батьківської опіки. Про це повідомили у прес-центрі Міністерства соціальної політики у відповідь на інформаційний запит УНН.

“Станом на 01.01.2019 року за оперативними даними служб у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій на обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 70 711 осіб”, - йдеться у повідомленні.

До слова, понад 20 тис. дітей-сиріт в Україні потребують житла.

Як повідомляв УНН, іноземці за рік всиновили майже 12 тис. українських сиріт.

Раніше Рада зробила крок до урівняння прав на відпустки усиновлювачам сиріт

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