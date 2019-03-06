В Украине насчитывается более 70 тысяч детей без родительской опеки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Украине по состоянию на январь 2019 года насчитывается 70 711 детей без родительской опеки. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства социальной политики в ответ на информационный запрос УНН.
"По состоянию на 01.01.2019 года по оперативным данным служб по делам детей областных, Киевской городской государственных администраций на учете детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, находилось 70 711 человек", - говорится в сообщении.
К слову, более 20 тыс. детей-сирот в Украине нуждаются в жилье.
Как сообщал УНН, иностранцы за год усыновили почти 12 тыс. украинских сирот.
Ранее Рада сделала шаг к уравниванию прав на отпуска усыновителям сирот.