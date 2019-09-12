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В Україні набули розповсюдження Telegram-канали з продажу фальшивих грошей

В Україні набули розповсюдження Telegram-канали з продажу фальшивих грошей

Київ • УНН

 • 110404 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У месенджері Telegram набувають поширення канали, які продають фальшиві гроші, обіцяючи високу якість товару, передає УНН.

У Telegram-каналі Falsh UA, який 11 вересня анонсував нову партію фальшивих купюр номіналом у 500 гривень, станом на 11 вересня 2019 року має 1 056 підписників. Там зазначається, що їхні купюри приймають термінали, і вони не мають відмінностей, окрім символів купюри. В наявності купюри номіналом у 200 і 500 грн та 100 доларів 2013, 2009 років. Для придбання купюр вказується необхідність передоплати у 100%. Обіцяють доставку в будь-яке місто України закладкою або накладеним платежем.

Прайс гривні:

купуєте – віддаєте
15 000 фальшивих грн - 5 250 грн
20 000 фальшивих грн - 7 000 грн
30 000 фальшивих грн - 10 500 грн.

У продажу, за інформацією каналу, є також долари.

Також існує канал Gangster Money, де обіцяють за повну передоплату відправити поштою без особистих зустрічей фальшиві купюри. У даній групі – понад 1,8 тисяч підписників.

Є також інші подібні канали та боти.

УНН не намагався придбати фальшиві гроші, тому не може однозначно стверджувати, чи дійсно ці Telegram-канали є інструментом розповсюдження фальшивих банкнот чи просто шахрайством для заробітку на довірливих українцях, які бажають отримати вигоду від придбання фальшивих грошей.

Також УНН відправить відповідний запит до правоохоронних органів про те, чи відомо їм про діяльність таких каналів і груп.

Як повідомляв УНН, у столиці викрили чоловіка, який здійснював фінансові операції з підробленою іноземною валютою. Аферист шукав своїх жертв у мережі.

Нагадаємо, у Києві викрили касира, який, замінивши купюру, звинуватив покупця у спробі розрахуватися сувенірними грішми.

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