В Украине обрели распространение Telegram-каналы по продаже фальшивых денег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В мессенджере Telegram обретают распространение каналы, которые продают фальшивые деньги, обещая высокое качество товара, передает УНН.
В Telegram-канале Falsh UA, который 11 сентября анонсировал новую партию фальшивых купюр номиналом в 500 гривен, по состоянию на 11 сентября 2019 года имеет 1056 подписчиков. Там отмечается, что их купюры принимают терминалы, и они не имеют отличий, кроме символов купюры. В наличии купюры номиналом в 200 и 500 грн и 100 долларов 2013, 2009 годов. Для приобретения купюр указывается необходимость предоплаты в 100%. Обещают доставку в любой город Украины закладкой или наложенным платежом.
Прайс гривны:
покупаете - отдаете
15 000 фальшивых грн - 5 250 грн
20 000 фальшивых грн - 7 000 грн
30 000 фальшивых грн - 10 500 грн.
В продаже, по информации канала, есть также доллары.
Также существует канал Gangster Money, где обещают за полную предоплату отправить по почте без личных встреч фальшивые купюры. В данной группе - более 1800 подписчиков.
Есть и другие подобные каналы и боты.
УНН не пытался приобрести фальшивые деньги, поэтому не может однозначно утверждать, действительно ли эти Telegram-каналы являются инструментом распространения фальшивых банкнот или просто мошенничеством для заработка на доверчивых украинцах, желающих получить выгоду от приобретения фальшивых денег.
Также УНН отправит соответствующий запрос в правоохранительные органы о том, известно ли им о деятельности таких каналов и групп.
Как сообщал УНН, в столице разоблачили мужчину, который осуществлял финансовые операции с поддельной иностранной валютой. Аферист искал своих жертв в сети.
Напомним, в Киеве разоблачили кассира, который, заменив купюру, обвинил покупателя в попытке рассчитаться сувенирными деньгами.