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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108797 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120613 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112187 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118307 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124095 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150255 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150005 просмотра

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В Украине обрели распространение Telegram-каналы по продаже фальшивых денег

В Украине обрели распространение Telegram-каналы по продаже фальшивых денег

Киев  •  УНН

 • 110402 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В мессенджере Telegram обретают распространение каналы, которые продают фальшивые деньги, обещая высокое качество товара, передает УНН.

В Telegram-канале Falsh UA, который 11 сентября анонсировал новую партию фальшивых купюр номиналом в 500 гривен, по состоянию на 11 сентября 2019 года имеет 1056 подписчиков. Там отмечается, что их купюры принимают терминалы, и они не имеют отличий, кроме символов купюры. В наличии купюры номиналом в 200 и 500 грн и 100 долларов 2013, 2009 годов. Для приобретения купюр указывается необходимость предоплаты в 100%. Обещают доставку в любой город Украины закладкой или наложенным платежом.

Прайс гривны:

покупаете - отдаете
15 000 фальшивых грн - 5 250 грн
20 000 фальшивых грн - 7 000 грн
30 000 фальшивых грн - 10 500 грн.

В продаже, по информации канала, есть также доллары.

Также существует канал Gangster Money, где обещают за полную предоплату отправить по почте без личных встреч фальшивые купюры. В данной группе - более 1800 подписчиков.

Есть и другие подобные каналы и боты.

УНН не пытался приобрести фальшивые деньги, поэтому не может однозначно утверждать, действительно ли эти Telegram-каналы являются инструментом распространения фальшивых банкнот или просто мошенничеством для заработка на доверчивых украинцах, желающих получить выгоду от приобретения фальшивых денег.

Также УНН отправит соответствующий запрос в правоохранительные органы о том, известно ли им о деятельности таких каналов и групп.

Как сообщал УНН, в столице разоблачили мужчину, который осуществлял финансовые операции с поддельной иностранной валютой. Аферист искал своих жертв в сети.

Напомним, в Киеве разоблачили кассира, который, заменив купюру, обвинил покупателя в попытке рассчитаться сувенирными деньгами.

Украинские Национальные Новости

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