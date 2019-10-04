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В Україні на Покрову призначили уже десять додаткових поїздів

Київ • УНН

 • 10459 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. "Укрзалізниця" призначила десять додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

В Україні на Покрову призначили уже десять додаткових поїздів

Як повідомляється, додаткові поїзди були призначені за такими маршрутами:

Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

Поїзд № 235/236 Київ — Ужгород 13 жовтня о 20:28 відправиться с Києва та прибуде до Ужгорода о 11:58. У зворотному напрямку 14 жовтня поїзд відправиться о 18:15 та прибуде до столиці о 08:37.

Поїзд № 161/162 Київ — Миколаїв курсуватиме 11 та 15 жовтня до Миколаєва, 10 та 14 – до Києва. Відправлення з Києва о 14:35 та прибуття до Миколаєва о 04:35. Зворотно – відправлення о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

Поїзд № 237 Київ — Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 205 Покровськ — Харків у обох напрямках курсуватиме 13 та 14 жовтня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Зворотно поїзд відправиться о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.

Поїзд № 242/241 Одеса — Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра — 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 275/276 Дніпро — Львів до Львова курсуватиме 10, 12, 14 жовтня, до Дніпра — 11, 13 та 15 жовтня. З Дніпра поїзд відправлятиметься о 15:36 та прибуватиме до Львова о 11:24. Зі Львова відправлення о 14:13 та прибуття до Дніпра о 08:36.

Поїзд № 168 Львів — Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 779/780 Суми — Вінниця курсуватиме 14 жовтня. З Сум поїзд вирушить о 05:35 та прибуде до Вінниці о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43 та прибуде до Сум о 21:34.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про шість додаткових поїздів.

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