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В Украине на Покров назначили уже десять дополнительных поездов

Киев • УНН

 • 10459 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила десять дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покрову Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

В Украине на Покров назначили уже десять дополнительных поездов

Как сообщается, дополнительные поезда были назначены по таким маршрутам:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева в 6:17 и прибытие в Ковеля в 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд № 235/236 Киев - Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Поезд № 161/162 Киев - Николаев будет курсировать 11 и 15 октября по Николаева, 10 и 14 - в Киев. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 4:35. Обратно - отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. С Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровская в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровская в 22:07.

Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепра в 09:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд № 275/276 Днепр - Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр - 11, 13 и 15 октября. С Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова отправление в 14:13 и прибытие в Днепра в 8:36.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. С Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34.

Напомним, ранее сообщалось о шести дополнительных поездах

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