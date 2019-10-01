До Дня захисника України призначили вже шість додаткових поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. "Укрзалізниця" призначила вже шість додаткових поїздів – додались поїзди до Харкова та Вінниці - на святкові та вихідні дні, коли відзначатиметься День захисника України. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
Як повідомляється, додаткові поїзди були призначені по таких маршрутах:
Поїзд № 205 Покровськ — Харків у обох напрямках курсуватиме 13 та 14 жовтня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Зворотно поїзд відправиться о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.
Поїзд № 779/780 Суми — Вінниця курсуватиме 14 жовтня. З Сум поїзд вирушить о 05:35 та прибуде до Вінниці о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43 та прибуде до Сум о 21:34. Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.
Нагадаємо, що “Укрзалізниця” вже запустила чотири додаткові поїзди до Дня захисника України.