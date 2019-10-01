Ко Дню защитника Украины назначили уже шесть дополнительных поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила уже шесть дополнительных поездов - добавились поезда в Харьков и Винницу - на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться День защитника Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-служба компании.
Как сообщается, дополнительные поезда были назначены по таким маршрутам:
Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.
Поезд № 779/780 Сумы - Винница курсировать 14 октября. С Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34. Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.
Напомним, что "Укрзализныця" уже запустила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины.