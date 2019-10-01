Ко Дню защитника Украины назначили уже шесть дополнительных поездов

Как сообщается, дополнительные поезда были назначены по таким маршрутам:

Поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

Поезд № 779/780 Сумы - Винница курсировать 14 октября. С Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34. Билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, что "Укрзализныця" уже запустила четыре дополнительных поезда ко Дню защитника Украины.