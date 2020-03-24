В Україні на коронавірус перевіряють 52 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує 52 зразки на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
Так, наразі на коронавірус перевіряється 52 особи.
Також повідомляється, що з початку року отримано 756 підозр на коронавірус, з яких 620 - виявилися негативними.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 24 березня, в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.
Як повідомлялося в УНН, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні, немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.