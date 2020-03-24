В Украине на коронавирус проверяют 52 человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105410 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108144 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110073 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108624 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118694 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102063 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106223 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106806 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131700 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130507 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Украине на коронавирус проверяют 52 человека

В Украине на коронавирус проверяют 52 человека

Киев  •  УНН

 • 12059 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует 52 образца на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Так, в настоящее время на коронавирус проверяется 52 человека.

Также сообщается, что с начала года получено 756 подозрений на коронавирус, из которых 620 - оказались отрицательными.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 24 марта, в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Украина в ближайшее время будут производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

Как сообщалось в УНН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса.

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