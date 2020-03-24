В Украине на коронавирус проверяют 52 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует 52 образца на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Так, в настоящее время на коронавирус проверяется 52 человека.
Также сообщается, что с начала года получено 756 подозрений на коронавирус, из которых 620 - оказались отрицательными.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 24 марта, в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Напомним, Украина в ближайшее время будут производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.
Как сообщалось в УНН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса.