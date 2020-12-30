“У грудні 2020 року на ГРВІ захворіли 693 619 українців. Загалом із початку сезону — з 28 вересня до 27 грудня 2020 року — в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 5,7 % населення країни. Жодного летального випадку не зареєстровано”, — йдеться в повідомленні.

Так, станом на 29 грудня 2020 року:

• 32 888 людей госпіталізували, із них 39,5 % дітей віком до 17 років.

• У 336 пацієнтів зареєстрували грипоподібні захворювання (ГПЗ). З них лабораторно обстежили 73 пацієнтів, за результатами дослідження виявлено віруси грипу типу В (1) та SARS-CoV—2 (17).

• У 542 пацієнтів зафіксували тяжкі гострі респіраторні інфекції (ТГРІ). З них лабораторно обстежили 85 пацієнтів, за результатами дослідження отримано 29,4 % позитивних результатів на грип та інші віруси респіраторної групи інфекцій: віруси грипу типів А(Н1)pdm09 (1), В (3), SARS-CoV—2 (19) та віруси респіраторної групи інфекцій — коронавiруси типів OC-43 (1) і NKU-1 (1).

Повідомляється, що за тиждень 21–27 грудня 2020 року в Херсонській та Черкаській областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг та був на середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу.

“В інших регіонах України інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ не перевищували епідемічних порогів, розрахованих для цих областей. Загалом в Україні показник захворюваності на 21,1% менше епідемічного порога, і становить 381,2 на 100 000 населення”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 172 051 людина, зокрема 79 754 — з груп медичного та епідемічного ризиків.

Нагадаємо, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,3% порівняно з попереднім тижнем.